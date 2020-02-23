شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع السيدة التى التقطت مقطع فيديو لسيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الطالبية، ظهرت فيه وهى تبكى، لرفض السيدة المسئولة عن رعايتها دخولها الحمام، عقابًا لها بسبب خلافات مع أبناء السيدة المسنة، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بتفريغ مقطع الفيديو المتداول للواقعة، وإرفاق التفريغ بملف التحقيقات في القضية.

توصلت جهات التحقيق المختصة إلى هوية سيدة مسنة ظهرت فى مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيه دخول الحمام، وترفض سيدة أخرى الاستجابة لها وتقوم بتصويرها، وتبين أن مصورة الفيديو هي خادمة المسنة المريضة، وتم تصويرها خلال تواجدها بالشقة بمفردها بصحبة المريضة.

Advertisements

كان مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثار غضب المتابعين، يظهر سيدة مسنة تلح فى طلب الدخول للحمام، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من جانب خادمتها التي التقطت مقطع الفيديو لها فى تلك الحالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخادمة، بعد تحرير موظف بلاغا بقسم شرطة الطالبية يتهم خادمته بتصوير زوجته أثناء سفره.

وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التى تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التى تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة منها عليها دون الاستجابة إلى توسلاتها، حيث رفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب المرأة المسنة، حيث لم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، كما أمرتها أن قضاء حاجتها على نفسها.

وقالت إحدى المتابعات: "الست الكبيرة مريضة وعادى الا تتحكم فى التبول او التبرز حد يفهم اللى مصوره الفيديو"، وأضافت أخرى: " الست دى عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها و عنا جميعا .. البنت دى مش بنتها .. من لا يرحم لا يُرحم".