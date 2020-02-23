شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «أسوان الجديدة» يحصل على «الأيزو» في الجودة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، والمشرف على جهاز توشكى الجديدة، إن الشركة المانحة لشهادات الأيزو العالمية «QCS»، أوصت في تقريرها بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية «الأيزو ٤٥٠٠١» و«الأيزو ٩٠٠١»، في مجالي الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز المدينة.

وأضاف رشاد أنه تم استقبال لجنة من الشركة المانحة لشهادات الأيزو، وذلك بحضور الدكتور أيوب متولى، المشرف على الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسؤولى الهيئة وجهاز المدينة، حيث تم المرور على إدارات «مركز خدمة المواطنين والحركة والمخازن»، لمراجعة الإجراءات والتأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات الأيزو.

وأضاف رئيس الجهاز أن اللجنة أشادت في تقريرها بمدى الالتزام في تشجيع تطبيق المواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والجهود المبذولة من مسؤولى الهيئة ونواب رئيس جهاز المدينة والمديرين والعاملين بالجهاز ومدى حرصهم على تطبيق المواصفات.