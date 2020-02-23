شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان في «بدر»: «إزالة الإشغالات حتى لا تتحول لعشوائيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية بمشروع «الإسكان الاجتماعي»، بمدينة بدر، وأكد ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدائمة لمعدلات الإنجاز بالمواقع المختلفة، للانتهاء من تنفيذ الوحدات، وأعمال تنسيق الموقع، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها.

وشدد وزير الإسكان، على تحقيق أعلى جودة في تنفيذ أعمال تشطيبات الوحدات السكنية، من أجل تنفيذ وحدات تليق بالمستفيدين من ذلك المشروع، الذي يحقق جودة الحياة لمحدودي الدخل، ويعد إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.

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جولة وزير الإسكان في مدينة بدر

جولة وزير الإسكان في مدينة بدر

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم وجارٍ تنفيذ ٨٨ ألف و٧٨٨ وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بإجمالى استثمارات ١٩ مليار جنيه، بجانب عدد من المشروعات الخدمية المختلفة، لخدمة سكان المشروع.

وزار الجزار، إحدى مناطق الإسكان الاجتماعى المخصصة كسكن بديل لعمال المدابغ، وتضم ١٠٠٨ وحدات سكنية بالحى السابع بمدينة بدر، وذلك لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات، وتعدي المحال التجارية على الأرصفة المقابلة لها، حيث سبق أن تفقد الوزير تلك المنطقة الشهر الماضي.

جولة وزير الإسكان في مدينة بدر

جولة وزير الإسكان في مدينة بدر

ووجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من إزالة الإشغالات والتعديات، والمتابعة اليومية لتلك المنطقة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، حتى لا تتحول إلى منطقة عشوائية، كما استمع الوزير لمطالب المواطنين بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى المدارس، حيث وجه الجزار بتوفير الأتوبيسات، وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه يتم توفير أتوبيسات بالتعاون مع مجلس الأمناء، لخدمة طلاب المدارس بالمنطقة.

جولة وزير الإسكان في مدينة بدر

جولة وزير الإسكان في مدينة بدر

كما وجه الوزير بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، لتشغيل إحدى المدارس التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة، لخدمة السكان، وتوفير الخدمات التعليمية لأولادهم بالقرب من محال إقامتهم.