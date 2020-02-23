شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء الحجز الإلكتروني لـ2714 وحدة بـ«دار مصر» بـ8 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم فتح الباب للحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي- أخير)، بمشروع «دار مصر»، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة، اعتبارا من صباح اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل.

وأضاف وزير الإسكان، الأحد، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني «online»، يتم من خلال الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وقاموا بسداد مقدمات الحجز، مشيراً إلى وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

وتابع «الجزار» أن المساحات تتراوح بين 100 و150 متر، بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسادات و15 مايو والعبور وبرج العرب الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​