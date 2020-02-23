شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك: والدي لا يزال في العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن والده لا يزال في العناية المركزة. ورد علاء مبارك، على سؤال أحد متابعيه عن صحة والده، قائلا: «مازال فى العناية». كان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير.

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