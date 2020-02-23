شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بإنشاء فرع توثيق مدينة نصر ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مدينة نصر ثالث"، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره بمبنى نيابة الوايلى بمدينة نصر.

ويقوم المكتب بأعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه امام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص، مكنيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

كما نشرت الجريدة قرار وزير العدل، بتعديل عدد أيام العمل من يومين إلى طوال الأسبوع، في فرع توثيق نادي بنك مصر بالتجمع الخامس، قسم القاهرة الجديدة، التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة.

تقدم مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية التابعة لمصلحة الشهر العقارى، العديد من الخدمات الخاصة بتوثيق التوكيلات والعقود وكافة المحررات والتى حصرها دليل خدمات وزارة العدل الذى اصدرته الوزارة مؤخرا فى 23 خدمة. ويعرض ”الخليج 365” الأوراق والمستندات المطلوبة لتوثيق المحررات الرسمية وهى: 1-المستندات المطلوبة لخدمة إثبات تاريخ: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن. - أصل المحرر المراد إثبات تاريخه (قائمة منقولات أو عقد ايجار) بشرط ان يكون الاختصاص مكانيا (كل فرع توثيق يخدم القسم التابع له فقط). 2- المستندات المطلوبة لخدمة إقرار بالتصالح: - أصل بطاقة الرقم القومى سارية لصاحب الشأن -رقم القضية 3- المستندات المطلوبة لإقرار بالشهادة: -أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن. - أصل الإقرار. 4- المستندات المطلوبة للتأشير على السجلات التجارية: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن وصورة منها. - أصل السجل التجاري سأرى لا يزيد عن خمس سنوات للإطلاع وصورة منه. - السجلات التجارية المراد توثيقها. - أصل التفويض على ورق الشركة مختوم بختم الشركة وموقع من مدير الشركة فى حالة شركات المسئولية المحدودة أو من رئيس مجلس الادارة فى حالة شركات. 5-المستندات المطلوبة لعمل توكيل خاص بإدارة السيارة: - أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل. -اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. 6-المستندات المطلوبة لعمل توكيل خاص ببيع سيارة: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته 7- المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمـى عام بالصفة من توكيل رسمى عام: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. - أصل التوكيل المراد عمل الصفة منه مع الاحتفاظ بأصل التوكيل الصفة إذا كان من غير نفس المكتب. 7مكرر- المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمـــي عام من سجـــل تجارى: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - فى حالة احتوائه على القضايا يجب ان يكون الوكيل محامى. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. - أصل السجل التجاري ساري لا يزيد عن خمس سنوات المراد عمل الصفة منه مع سحبه وصورة منه. - يجب ان يكون السجل التجارى منصوص فيه على الصفة المراد توثيقها بالتوكيل. 8- المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمي عـــام شامل "عام + بنوك" - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - فى حالة احتوائه على القضايا يجب ان يكون الوكيل محامى أو قريب حتى الدرجة الثالثة. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته 9-المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمي عام فى الرهن العقارى: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. 10- المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمي عام فى الضرائب: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - يجب أن يكون الوكيل محاسب. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. Advertisements 11- المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمى عام فى القضايا: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - يجب أن يكون الوكيل محامي. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. 12-المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمي عام في صرف المعاش: -أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. 13- المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمي عام: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - في حالة احتوائه على القضايا يجب أن يكون الوكيل محامي. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. 14- المستندات المطلوبة لعمل توكيل عام مخصص : - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. 15-المستندات المطلوبة لعمل توكيل فى الامور الزوجية: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - يجب أن يكون الوكيل محامى أو قريب حتى الدرجة الثالثة. - اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. 16- المستندات المطلوبة لتوثيق شهادة خبرة: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشركة أو المؤسسة مع إحضار صفته الرسمية. - أصل الشهادة. 17- المستندات المطلوبة لتوثيق شهادة من دفتر ايصال سداد الرسوم: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن. - أن يكون ذو صفة مع إحضار أصل ما يثبت ذلك للاطلاع. - رقم الإيصال والمجموعة المراد استخراج شهادة منه. 18- المستندات المطلوبة لتوثيق شهادة عن محضر التصديق: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن. - أن يكون ذو صفة مع إحضار أصل ما يثبت ذلك للاطلاع. - رقم محضر التصديق والحرف والسنة المراد استخراج شهادة منه. 19-المستندات المطلوبة لعمل طلب إطلاع: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. - ان يكون ذو صفة مع إحضار أصل ما يثبت ذلك للاطلاع. - رقم محضر التصديق والحرف والسنة المراد استخراج شهادة منه. 20- المستندات المطلوبة لتوثيق عقد إيجـار فـى الشكل الرسمى: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للطرفين. - حضور الطرفين. - أصل عقد الإيجار. 21- المستندات المطلوبة لتوثيق عقد بيع سيارة: - أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع. - رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها. -اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته. 22- المستندات المطلوبة لتوثيق محضر ايداع رسمى: - أصل بطاقة الرقم القومى سارية لصاحب الشأن. - أصل المحرر. 23-المستندات المطلوبة لتوثيق محضر تصالح: - أصل بطاقة الرقم القومى سارية للطرفين. - حضور الطرفين

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