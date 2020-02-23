شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مصر للطيران يتوجه إلى تولوز بفرنسا لاستلام طائرة إيرباص جديدة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجه وفد من الشركة الوطنية لمصر للطيران إلى مدينة تولوز في فرنسا لاستلام الطائرة الرابعة من مصنع شركة ايرباص من طراز A320Neo ، ضمن صفقة أبرمتها الشركة تضم 8 طائرات من نفس الطراز ، وقد ضم الوفد طيارين ومهندسين وإداريين وأطقم ضيافة وصحفيين وسوف يتم تجربة الطائرة واستلامها.

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، يتمتع طراز A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد ، هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، أشار عادل الي ان تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعداً في الدرجة السياحية.

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وأضاف عادل، أن الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت وخاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الأخبارية و الرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية.

وقال رئيس القابضة لمصر للطيران تسلمت الشركة 3 طائرات من نفس الطراز خلال الشهر الجاري ، قامت بتشغيلهم فور تسجيلهم في سلطة الطيران المصرية وذلك لتقديم أفضل الخدمات للركاب وتحقيق روية وزارة الطيران المدني .