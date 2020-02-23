شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 4 مستويات للحج، بحد أقصى 100 ألف جنيه وحد أدنى 63 جنيه، موضحة أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار الحج هذا العام لانخفاض أسعار الدولار، مؤكدة أنه يتم قبول كافة الحجاج، ولكن أصحاب الإعاقات الشديدة أو المسنين فوق الـ 75 يفضل أن يكون معهم مرافق.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على فضائية "اكسترا نيوز" أن الوزارة تفتح الباب كل عام ما بين شهري ديسمبر ويناير، لتقدم المشرفين الراغبين في الحج من المديريات والجمعيات الأهلية

وأوضحت الوزيرة، أن طلبات الحج يتم تقديمها عبر بوابة الحج المصرية على الإنترنت، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا، موضحه أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة موجهة لحجاج الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه يتم أيضًا تلقي طلبات الجمعيات الأهلية في الفترة الحالية وحتى يوم 10 مارس، كما أن هناك شروط في الجمعية الأهلية أن تكون مسجلة منذ عام على الأقل، ودفعت الاشتراكات، وليس عليها مخالفات.

Advertisements

ومن المقرر أن تبدأ المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى الْيَوْمَ الأحد، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة حتى 10 مارس 2020م، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أكدت أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، حيث تم الاستعداد مبكرًا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أن العام الجارى يشهد عددًا من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى، تيسيرًا على حجيج بيت الله الحرام، لافتة إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت مبكرًا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى.