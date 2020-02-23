أخبار مصر | اليوم.. "وعظ أسوان" تعقد مؤتمرها نصف السنوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "وعظ أسوان" تعقد مؤتمرها نصف السنوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور حسن القصبي، مساعد الأمين العام لشؤون البحوث العلمية، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ورئيس المنطقة الأزهرية وممثل الكنيسة والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
وقال "عياد": إنه من المقرر أن يتناول المؤتمر عرضا للأنشطة والفعاليات التي يقوم بها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في محافظة أسوان من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية الشاملة، وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، والحفاظ عليه والعمل على تنميته.
وأضاف أن المؤتمر سوف يناقش سبل التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية ومؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بها، وتحقيق الانتشار الكامل في جميع قرى ومدن ومراكز أسوان، والتواصل مع جميع فئات المجتمع داخل المحافظة؛ وذلك للتوعية بالمفاهيم الصحيحة للإسلام ونشر تعاليمه وقيمه السامية.