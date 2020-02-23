81% من القراء يتوقعون تنشيط حركة السياحة بعد عودة السائحين الإنجليز لشرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تنشيط حركة السياحة بعد عودة السائحين البريطانيين لشرم الشيخ، توقع غالبية القراء تنشيط حركة السياحة بعد عودة السائحين البريطانيين لشرم الشيخ. وتوقع 81% من القراء تنشيط حركة السياحة بعد عودة السائحين البريطانيين لشرم الشيخ، بينما استبعد 19% من القراء تنشيط حركة السياحة بعد عودة السائحين البريطانيين لشرم الشيخ.

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