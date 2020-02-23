شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى حادث طعن بولاية ميتشيجان الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة " إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها بوقوع إصابات فى حادث طعن بولاية ميتشيجان الأمريكية، يذكرأن، ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل للاشتباه فى طعنه مؤذنا بمسجد لندن المركزى، يبلغ من العمر سبعين عاما، وذكرت الشرطة أن حالة المصاب ليست خطيرة بعدما تعرض لطعنات عدة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة "رويترز"، أفراد الشرطة خارج المسجد، بعد تقييدهم حركة رجل فى ساحة الصلاة بالمسجد قرب متنزه ريجنتس قبل اقتياده بعيدا.

وقال مقداد فيرسى المتحدث باسم المجلس الإسلامى البريطاني، إنه "من المقلق للغاية أن نرى أن رجلا أبيض قد دخل مسجد ريجنتس بارك وقت الصلاة، وطعن المؤذن فى رقبته"، وأضاف فيرسى أنه ينتظر تحقيقا مستقلا فى الهجوم.

يأتى الهجوم على مؤذن مسجد لندن المركزى بعد يوم واحد من حادثى إطلاق نار فى مدينة غربى ألمانيا، وقد أودى الهجوم بحياة 11 شخصا بينهم 5 مهاجرين أتراك، وتحدثت السلطات عن احتمال أن يكون كره الأجانب هو الدافع وراء الاعتداء، مضيفة أن المنفذ ينتمى إلى أقصى اليمين.