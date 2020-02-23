اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد ، مساء الأحد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية. وأشار الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الى أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال ، منبها بقوله : "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها ، دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال". ونوه نجم إلى أن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سوف يلقي بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رجب المعظم.

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