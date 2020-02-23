الحجز بعد قليل.. خطوات الحصول على شقة بـ"دار مصر" إلكترونيا وبالأسباقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد في تمام الساعة العاشر صباحا، الحجز الإلكتروني لشقق "دار مصر" للدورين الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة.

ويتم التخصيص بالأسبقية لمن قام بسداد جدية الحجز البالغة 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

https://www.hdb-reservation. com



ويستمر الحجز الإلكتروني حتى يوم 27 فبراير الجاري، حيث يصل عدد الشقق المطروحة لـ2714 شقة في: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

وحول كيفية الحجز الوحدات إلكترونيا، حتى تضمن تخصيص شقة لك بالأسبقية، يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

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وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقاً لما يلي:

إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

ويمكن التعرف على أسعار الشقق من هنا

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