أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي، انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب، ونصف مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل.

وتستعرض "الخليج 365" كافة التفاصيل عن الإنتخابات التجديد النصفي للنقابة.

- ماهي المقاعد الشاغرة للإنتخاب؟

هي مقاعد الشعب، ونصف مجالس النقابات الفرعية، شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، ومطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة.

ومجالس النقابات الفرعية، هم 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب.

- كيف أستعلم عن المقر الانتخابي لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية عام 2020؟

يتم الإستعلام عن المقر الإنتخابي عبر الرابط التالي:

http:www.syn.eea.org.egENT2020.ASPX

من رئيس اللجنة الانتخابية؟

المهندس أحمد عثمان وكيل نقابة المهندسين هو رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات.

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أين ستتم إنتخابات التجديد النصفي؟

تتم الانتخابات بمقر النقابة الرئيسي بشارع رمسيس.

ماهي الضوابط التي أعلنتها اللجنة للمرشحين؟

1- أن يلتزم المرشحين ببدء الدعاية الانتخابية، داخل مقر النقابة، والأندية بعد إعلان القوائم النهائية لكل المرشحين، من خلال تعليق "بانرات، مطبوعات ورقية، مؤتمرات".

2- أن يلتزم أعضاء المجالس الحاليين، والمرشحين بالانتخابات لعام 2020، بتسيير الأعمال الضرورية المكلف بها، وفق نص القانون فقط، ويحظر عليه القيام بأي أعمال من شأنها الترويج لشخصه، مستغلًا بذلك موقعه النقابى، حتى انتهاء العملية الانتخابية، مثل "الإعداد للندوات الترفيهية، أو الاجتماعية"، والتى من شأنها قد تؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص بين كل المرشحين.

3- ضرورة أن يلتزم المرشحون بانتخابات التجديد النصفى، بعدم إلصاق أى مطبوعات ورقية على مبنى النقابة، وأن يقتصر فقط بالسماح لهم فى استخدام الدعاية الخاصة بـ"البانرات"، على ألا تتجاوز مساحته متوسط متر مربع، وبحد أقصى 2 "بانر" لكل مرشح، وبحد أقصى عدد 5 بانرات لكل قائمة انتخابية مجمعة، بمساحة 4 متر مربع.

وجاء ذلك بعدما انتهت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، من عقد الجمعيات العمومية العادية، للشعب الهندسية السبعة لتخصصات أعضائها: شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وشعبة الهندسة المدنية، وشعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج، وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، وشعبة الهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى شعبة الهندسة الميكانيكية، وشعبة الهندسة المعمارية، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974.

كما تم عقد الجمعيات العمومية للشعب السبعة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة لمناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوى عن نشاط الشعبة وانجازاتها خلال عام 2019، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2020، والنظر فى الاقتراحات المُقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لكل شعبة.

