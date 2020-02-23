أخبار مصر | خبير يفجر مفاجآت صادمة بشأن تعامد الشمس على وجه أبو سمبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يفجر مفاجآت صادمة بشأن تعامد الشمس على وجه أبو سمبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنه في عام 1874 جاءت إلى مصر السيدة إيمليا إدواردز، مكلفة من المتحف البريطاني، بإزالة طبقات من الجبس كانت تغطي تمثال المعبد الأمامي الأيمن بسبب قالب صنعه المتحف منه، وخلال رحلتها في مصر رصدت آثارنا فى كتابها الرائع "ألف ميل على النهر".

قال الأستاذ الدكتور ميسرة عبدالله، أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد أبوسمبل "ليس لها أساس علمي ولا دلالة معينة" -حسب قوله-، مشيرًا إلى

وأشار عبدالله إلى أنه عند وصولها إلى أبو سمبل لاحظت أن الشمس اخترقت قدس الأقداس في وقت معين من السنة دون غيره من الأيام وسجلت إيميليا هذه الملحوظة فى كتابها ولكنها لم تعرف لها سببًا، ومع بداية التفكير في نقل معابد أبو سمبل، رصد علماء الآثار والمهندسون موقع المعبد ومحوره ومسار الشمس عليه وأكدوا عدم معرفتهم أو وجود دلالة معينة لهذه الظاهرة التي كانت تحدث قبل النقل في 18 سبتمبر و21 فبراير من كل عام.

وأضاف أن البعض ادعى أن هذه الظاهرة ترتبط بتاريخ مولد الملك رمسيس الثاني وتاريخ جلوسه على العرش على الرغم من أنه لا يوجد أثري في العالم لديه دليل واحد على هذا الكلام.