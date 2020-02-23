أخبار مصر | مستشفى تتعاون مع "مجدي يعقوب".. وتأتي ضمن التأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى تتعاون مع "مجدي يعقوب".. وتأتي ضمن التأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن جاهزية واستعداد مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.

وتضم مستشفى النصر التخصصي عدة أقسام تنوه عنها "الخليج 365"، خلال السطور القادمة:

_ أقسام الطب النووي.

_ الأشعة التشخيصية.

_ العلاج الإشعاعي.

_ قسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال.

_ جراحة قلب كبار وأطفال.

_ أورام الأطفال.

_ جراحة أورام الأطفال.

_ رعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار.

_ جراحة العظام، وجراحة أطفال.

_ تخدير

_ معامل للتحاليل الطبية.