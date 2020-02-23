أخبار مصر | التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الأحد، أمام

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية،الراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك حتى الثلاثاء المقبل وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وتستعرض الخليج 365 تفاصيل التقديم على موسم حج الجمعيات الأهلية 1441هـ 2020:

1- تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضوًا عاملًا او منتسبًا).

2- تقديم الطلب وتسدد الإشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

3- أن يكون المتقدم قادرًا على أداء المناسك بالإعتماد على نفسه، ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

4- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج إعتبارًا من عام 2015م فيما بعدها.

5- تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.

6- تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.

7- لا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة.

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8- يمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.