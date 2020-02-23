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أخبار مصر | التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية، اليوم الأحد، أمام الراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك حتى الثلاثاء المقبل وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وتستعرض الخليج 365 تفاصيل التقديم على موسم حج الجمعيات الأهلية 1441هـ 2020:  
1- تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضوًا عاملًا او منتسبًا).

2-  تقديم الطلب وتسدد الإشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

3- أن يكون المتقدم قادرًا على أداء المناسك بالإعتماد على نفسه، ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

4- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج إعتبارًا من عام 2015م فيما بعدها.

5- تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.

6- تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.

7- لا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة.

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8- يمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.


9- برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

10- المستوي الثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالي بالمدينة المنورة. 

11- المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

12- المستوى الرابع فنادق مصنفة، وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.

13- تم اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار إستمرار وزارة التضامن في العمل.

14- تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.

15- إعلان أسعار برامج الحج الأربعة مع نهاية الشهر الجاري فور إعلان قيمة تذكرة الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار البرامج الأربعة.

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