أخبار مصر | التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستعرض الخليج 365 تفاصيل التقديم على موسم حج الجمعيات الأهلية 1441هـ 2020:
1- تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضوًا عاملًا او منتسبًا).
2- تقديم الطلب وتسدد الإشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.
3- أن يكون المتقدم قادرًا على أداء المناسك بالإعتماد على نفسه، ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.
4- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج إعتبارًا من عام 2015م فيما بعدها.
5- تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.
6- تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.
7- لا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة.
8- يمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.
9- برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.
10- المستوي الثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالي بالمدينة المنورة.
11- المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.
12- المستوى الرابع فنادق مصنفة، وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.
13- تم اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار إستمرار وزارة التضامن في العمل.
14- تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.
15- إعلان أسعار برامج الحج الأربعة مع نهاية الشهر الجاري فور إعلان قيمة تذكرة الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار البرامج الأربعة.