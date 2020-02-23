فيديو| تفاصيل حادث دهس مروع لفتاة في ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تكثف قوات الأمن جهودها؛ للقبض على السائق المتهم بدهس فتاة في ميدان التحرير، أمام المتحف المصري، ما أدى لاصابتها بكسور متفرقة.
تلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من الخدمات المرورية المعينة بميدان المتحرير، بوقوع حادث مروري، وبمراجعة كاميرات المرور تبين أنه أثناء مرور "إسراء . ح" أمام المتحف المصري بصحبة خطيبها، دهسها قائد إحدى السيارات ولاذ بالفرار.
وأكد مصدر أمني، أن الفتاة تخضع الآن للعلاج بالمستشفي، إثر إصابات بالغة.
وتداول مستخدوا وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو الحادث، مطالبين بضرورة الابلاغ عن أي معلومات بشأن السائق لسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو تفاصيل الحادث المروع للفتاة، والتي صدمتها بقوة سيارة مسرعة، لترتفع ما يقرب من ثلاث أمتار وتسقط على الأرض وسط السيارات، في الاتجاه المؤدي إلى ميدان التحرير من شارع ميرت باشا.
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