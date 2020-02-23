مصر | اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الأحد،

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،جلسة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين: وجيه شقوير، ومجدو عبد المجيد، ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

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كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك: بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشؤون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الأفريقى فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة "Osc" المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو "م. م. ا"، وثانيا: تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراي لوشن للشؤون المالية ومدير عام شركة "ocs"، وثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة "تراى أوشن" للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 2552011 حتى 29102015 وذلك على النحو التالى: التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور، وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة "اوبل كونسنتج سرفيس"، وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة "تراى اوشن"، دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.

