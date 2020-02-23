شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقدم عرضًا لحل أزمة «الطيار الموقوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال حواره لبرنامج «التاسعة» على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قدم الفنان محمد رمضان، اقتراحًا لحل أزمة الطيار الموقوف عن العمل.

وقال رمضان: «لو الطيار يقبل أتكفل بالمرتب اللي كان بياخده لحد ما يحصل على حكم في القضية الذي رفعها ضدي.. وخليه ماشى في القضية ضدى ومكمل فيها.. ومتكفل لحد ما القضاء يحكم باللى هو شايفه».