شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق «التاسعة» بعد التطوير.. حملة لمقاطعة «ماسبيرو» لاستضافة «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» استضافة برنامج «التاسعة»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، اليوم، الفنان محمد رمضان، فى أول حلقة للبرنامج، فى إطار مشروع تطوير التليفزيون رغم حملات المقاطعة التى تستهدف «رمضان» لجملة أسباب، منها أداؤه أغانى المهرجانات فى حفلاته وأزمته الأخيرة مع الطيار أشرف أبواليسر.

واعتبر مستخدمو الموقع استضافة «رمضان» تحديًا للمشاهدين الراغبين فى تطهير الذوق العام وتنقية الأغانى من الألفاظ المبتذلة والمسيئة، ودعوا مسؤولى التليفزيون إلى عدم استضافة «رمضان»، مشيرين إلى وجود حملة لمقاطعة ماسبيرو و«الإبراشى» بسبب استضافة الممثل المثير للجدل، كما تبنت الدعوة صفحات ومجموعات تضم بعض العاملين فى التليفزيون، تحت شعار «قاطعوا محمد رمضان».

وقال بعض مستخدمى الموقع: «أنقذوا إعلامنا الوطنى.. تجرى حاليًا على السوشيال ميديا حملة لمقاطعة التليفزيون المصرى بسبب استضافة محمد رمضان».

وقال أحد المشاركين فى الجروب الرسمى لحملة «#خليها_تنضف ضد محمد رمضان»: «الإعلام سبب كل ما يحدث الآن، واللعنة على مَن تضامن فى ضياع أخلاق جيل كامل».

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وعلق آخر بقوله: «مقاطعة الإعلامى وائل الإبراشى لمساندته البلطجية والفاسدين وتحدى الجميع #لا للإعلام المدمر#».

فى المقابل، علق حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على استضافة «رمضان» وحملة مقاطعته بقوله، لـ«المصرى اليوم»، إن الأخير نجم له شعبية كبيرة فى مصر والوطن العربى، والدولة تحتضن أبناءها، وإذا خرج أحدهم عن المسار فعليها تقويمه، وليس ذبحه كما كان يحدث فى الماضى، ليتم احتضان المخطئ بعد ذلك فى الخارج، وإذا كان هناك عدد من الجمهور غاضبون من أحد النجوم فيجب على الدولة الإصلاح بينهم وتقريب وجهات النظر، لأنه لا يمكن الاستغناء عن النجوم، كما أن «رمضان» لايزال صغير السن، وليست لديه خبرات كافية، ويجب أن يعرف أنه أخطأ فى تصرفاته، ويعتذر لجمهوره.

وأضاف «زين»، حول ما إذا كان «ماسبيرو» سيمارس الدور نفسه مع بقية نجوم المهرجانات، أن هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قال إنه سيتم منحهم فرصة ثانية لتعديل مسارهم، و«دورنا مع أولادنا أن نعطيهم فرصة ثانية، ولا نستبعدهم بمجرد وقوعهم فى خطئهم الأول، وتليفزيون الدولة ليس هدفه الربح أو الدعاية، ودوره الأساسى هو التوعية والنصح وتقريب وجهات النظر، وهو الدور المعهود الذى يمارسه هذا المبنى العريق، وهذا هو الشىء الصحيح الذى من المفترض أن تمارسه الدولة، كما أن الدولة لم تتدخل بلوم محمد رمضان وتنبيهه إلى أن بعض تصرفاته خاطئة».

وألمح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن «رمضان» سيعتذر لجمهوره عن طريق شاشة ماسبيرو.

وقال: «محمد رمضان نجم وله جماهيرية فى الشارع وكيان، ولازم نعترف بهذا، وهناك مشاعر بتجرف الواحد، والإنسان بيخطئ».