شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: لم أخطئ في أزمة «الطيار الموقوف».. وهذا هو الدليل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد رمضان، إنه لم يخطئ في أزمة الطيار الموقوف عن العمل، بدليل أن سلطة الطيران المدني لم تقاضيني، ولكن عاقبت الطيار ولم تعاقبني.

وأوضح رمضان، خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولي بالتليفزيون المصري، أنه مستاء جدا لقطع عيش إنسان وحرمانه من عمله.

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وتابع: «اللي حصل أن صديق ليا استأذن الكابتن، وقاله إني عايز أتصور في الكابينة، فقاله يتصور ايه في الكابينة ده يقعد جنبي».

وأشار رمضان إلى أن قائد الطائرة الموقوف بدأ بعرض القضية على الناس، مضيفًا: «الكابتن أول ما تم سحب رخصته فكر في محمد رمضان.. ولما جه هو محاميه مكنتش موجود في المكتب، وقعدوا مع المحاسب، وطلبوا منه 9.5 مليون جنيه أو يطلع للسوشيال ميديا والإعلام يتكلم».

وقال رمضان: «الطريقة معجبتنيش.. وقلت للمحاسب خليه ياخد الـ9.5 مليون من السوشيال ميديا.. أنا مدفعش جنيه بدون وجه حق.. خد عيني بوجه حق.. فلوسي كلها تحت رجل أي محتاج».