شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: من دعوا لمقاطعتي نقطة في بحر جمهوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في أول تعليق له عقب دعوات المقاطعة بسبب أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف عن العمل، قال الفنان محمد رمضان، إن «المقاطعة غريبة جدا، ومشفتهاش قبل كده، دايما بتتقال على المنتجات».
وأضاف رمضان، خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولي بالتليفزيون المصري: «مع كل احترام لكل آراء الجمهور، لكن زي ما بننظر لكل ما هو سلبي ومقاطع، أنا بعتبرهم نقطة في بحر جمهوري المحب لفني ولا ينظر إلا لما أقدمه».
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