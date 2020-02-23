شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: «الطيار الموقوف» هددني.. وقلتله «خد الـ9.5 مليون من السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الفنان محمد رمضان، من جديد على واقعة «الطيار الموقوف»، وقال إنه «مستاء جدا لقطع عيش إنسان وحرمانه من عمله.. وده شيء قاسي جدا».

وتابع: «أنا مش أول واحد يتصور في كابينة طيارة ولا أول واحد يتصور مع قائد الطائرة في الطيارة، ولكن يمكن عشان الموضوع مع محمد رمضان فحصلت الضجة دي.. نجوم كبار جدا اتصوروا في كابينة الطيارة ونشروا صورهم».

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وأضاف رمضان، خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولي بالتليفزيون المصري: «لم أخلي مسؤوليتي من الواقعة.. وأنا لم أخطئ والدليل على ذلك أن سلطة الطيران المدني لم تقاضيني، ولكن عاقبت الطيار ولم تعاقبني».

وأوضح: «اللي حصل أن صديق ليا استأذن الكابتن، وقاله إني عايز أتصور في الكابينة، فقاله يتصور ايه في الكابينة ده يقعد جنبي».

وأشار رمضان إلى أن قائد الطائرة الموقوف بدأ بعرض القضية على الناس، مضيفًا: «الكابتن أول ما تم سحب رخصته فكر في محمد رمضان.. ولما جه هو محاميه مكنتش موجود في المكتب، وقعدوا مع المحاسب، وطلبوا منه 9.5 مليون جنيه أو يطلع للسوشيال ميديا والإعلام يتكلم».

وقال رمضان: «الطريقة معجبتنيش.. وقلت للمحاسب خليه ياخد الـ9.5 مليون من السوشيال ميديا.. أنا مدفعش جنيه بدون وجه حق.. خد عيني بوجه حق.. فلوسي كلها تحت رجل أي محتاج».