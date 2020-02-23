شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: رئيس الاستخبارات القطرى يلتقى رئيس الموساد الإسرائيلى فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية خبرًا عاجلاً عن لقاء رئيس الاستخبارات القطرى لرئيس الموساد الإسرائيلى فى الدوحة.

وقال مراسل العربية، إن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة تعتبر الثانية فى ستة أشهر، وأن الوفد الإسرائيلى طلب من الدوحة دعمًا ماليًا شهريًا لحماس بـ15 مليون دولار.

وكشف وزير الدفاع السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد رئيس الموساد يوسى كوهين وقائدًا رفيعًا فى الجيش إلى قطر، ليطلبا من الدوحة مواصلة دعم حركة "حماس".

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وقال ليبرمان فى حديث للقناة الـ12 للتلفزيون الإسرائيلى، السبت، إن "رئيس الموساد وقائد القيادة الجنوبية (للجيش الإسرائيلى، الجنرال هرتزى هاليفى) قاما قبل أسبوعين بزيارة لقطر بتكليف من نتنياهو، وطلبا من القطريين أن يواصلوا تقديم الأموال لحماس بعد 30 مارس"، مضيفًا أن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل فى 30 مارس.

كما تابع قائلاً، إن "مصر وقطر غاضبتان من حماس وكانتا تعتزمان قطع العلاقات معها، وفجأة ظهر نتنياهو كمدافع عن حماس كأنها "منظمة بيئية"، واصفًا سياسات نتنياهو بـ"الرضوخ للإرهابيين".

زيارة سرية.. وتمويل قطرى لحماس

يشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلى يوسى كوهين وقائد المنطقة الجنوبية فى الجيش الإسرائيلى، هرتصى هليڤى قام بزيارة سرية للدوحة مطلع فبراير الحالى واستمرت 24 ساعة، والتقيا شخصيات قطرية من بينها، محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومى وفق ما أفاد به مراسل "العربية" السبت، فيما أكد أن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة تعتبر الثانية فى ستة أشهر، كما قال إن الوفد الإسرائيلى طلب من الدوحة دعمًا ماليًا شهريًا لحماس بـ15 مليون دولار.