فيديو.. ماذا فعلت «التعليم» في واقعة ضبط «شيشة» داخل مدرسة بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت واقعة وجود شيشة داخل مدرسة فى الجيزة غضب أولياء الأمور، مؤكدين أن العثور على شيشة فى مدرسة أمر مرفوض لحرمة وقدسية المدرسة باعتبارها مكان لتلقى العلم، فيما قررت الوزارة اتخاذ عدة ضوابط واجراءات رادعة فى هذه الواقعة، نستعرضها في الفيديو التالى:

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