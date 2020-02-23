ممرضة وراء الواقعة.. جهود أمنية لضبط المُتورطة في فيديو "المُسنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية، إن مباحث الجيزة تكثف جهودها لضبط الممرضة المتورطة في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمُسنة تبكي لرفض فتاة إدخالها الحمام.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، مساء السبت، أن التحريات توصلت إلى أن المتهمة صورت السيدة في فيديو منذ شهر في منطقة الطالبية بالهرم، موضحين أن الفتاة تعمل ممرضة وتتردد على المُسنة من حين لآخر.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن لا تزال تبحث عن الفتاة بعد صدور قرار من النيابة بضبطها وإحضارها.

وكان قسم مباحث الطالبية تلقى بلاغًا من زوج المُسنة ذَكر فيه أنها مُصابة بجلطة في المخ، مؤكدًا أن الممرضة وراء ارتكاب الواقعة.