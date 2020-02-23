محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود السعيد: برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، و6 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة، بينما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم التاسع للوفاة. ويستعرض "الخليج 365" خلال الإنفو جرافيك التالي قضايا جمال وعلاء مبارك في المحاكم على مدار 8 سنوات.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد براءتهما في قضية "البورصة".. قضايا نجلي مبارك في 8 سنوات (إنفو جرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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