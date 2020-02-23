نشرة الحوادث المسائية.. براءة نجلي مبارك وإحالة المتهمين بختان "ضحية أسيوط" للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"دي عوايدنا وتقاليدنا".. اعترافات والدي "ضحية الختان" بأسيوط‎

اعترف والدي الطفلة ندى حسن، "ضحية الختان في أسيوط"، بتفاصيل جريمتهما التي أودت بحياة ابنتهما بالاشتراك مع الطبيب بالمعاش على عبد الفضيل، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط.

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النيابة العامة تناشد المُشرِّع تغليظ عقوبة الطبيب بجريمة "ختان الإناث"

ناشدت النيابة العامة المُشرِّع (مجلس النواب) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمُرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيبًا.

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الجنايات تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك وآخرين في "التلاعب بالبورصة"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين لـ(وفاته)، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التلاعب بالبورصة".

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النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالدي الطفلة "ضحية الختان" بأسيوط للمحاكمة

أمر النائب العام بإحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها، في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط.

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المتهم بإطلاق النار على منزل والدته "يوم الصباحية": اتجوزت من ورانا

أدلى المتهم "أحمد. ع" سائق باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث عن واقعة إطلاقه النار على منزل والدته وزوجها في الساحل.

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كواليس إلقاء الأصدقاء الثلاثة جثة سيدة بزراعات أوسيم

أدلى المتهمون الثلاثة بالتخلص من جثة سيدة بمنطقة زراعية بمركز أوسيم شمال الجيزة باعترافات تفصيلية عن الواقعة.

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لتخفيف حكم.. النقض تؤيد المؤبد لقاضي بتهمة الرشوة

قضت دائرة "السبت د" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، اليوم السبت، بتأييد حُكم الجنايات الصادر بمعاقبة المستشار علاء علي سالم، قاض سابق بمحكمة استئناف الإسكندرية، بالسجن المؤبد وغرامة 700 ألف جنيه؛ لإدانته بتقاضي رشوة مالية مقابل الحكم لصالح أحد المتهمين.

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سقوط مزور المحررات الحكومية في قبضة مباحث عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لقيامة بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ويتخذ من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي بمنطقة عين شمس.

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إحالة مهندس ومسؤول إحدى الشركات بقضية "رشوة مستخلصات مصر للطيران" للجنايات

أمرت النيابة العامة، بإحالة مهندس ونائب بإحدى الشركات، لمحكمة الجنايات بتهمة تقاضي رشوة مالية.

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المتهم بقتل شقيقته في حلوان: "خنقتها علشان سابت البيت"

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل شقة بحلوان.

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11 مارس.. الحكم في منع نجلي مبارك وآخرين من التصرف في أموالهم بقضية "البورصة"

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها في أمر منع 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق، لجلسة 11 مارس المقبل.

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رئيس الدستورية يهدي "مدبولي" درع المحكمة

أهدى المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، درع المحكمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية المنعقد بالقاهرة.

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