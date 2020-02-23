رئيس الوفد يوجه بإعداد قائمة للمرشحين في انتخابات "النواب والشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رؤساء اللجان العامة بالمحافظات بإعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين لمجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد، اليوم السبت.

أوضح أبوشقة أن الحزب السياسي الناجح هو المستعد في أي لحظة للانتخابات.

ونوه بأن الحزب لن ينتظر لآخر لحظة قبل الانتخابات لإعداد المرشحين، مشيرا إلى أن اللجنة العامة التي تضع مرشحين لم ينجح منها أحدا في الانتخابات البرلمانية ستُحل.

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ودعا أبوشقة رؤساء اللجان العامة إلى إعداد بيان واضح ومفصل عن اللجان الموجودة وتصور لزيادة العضويات وتقديمه له خلال ١٥ يومًا، موضحًا أنه كلما زادت عدد العضويات زادت قوة الوفد.

وأوضح أنه إذا أخطأ في اتخاذ قرار لن يخجل من التراجع فيه، لأن العدول عن الخطأ خير من التمادي فيه.

وشدد أبو شقة على أنه لم يتخذ أي قرار أو رأي أو تصرف بشكل منفرد أو لمصلحة شخصية، وإنما للمصلحة العامة، قائلا: "فالجميع على مسافة واحدة وحبي لجميع الوفديين بلا حدود".

وأضاف أن جميع ما حققه حزب الوفد من إنجازات على أرض الواقع يشهد لها الجميع كان بإرادة الوفديين وفكر كل وفدي، وليس إنجازا لرئيس الوفد فقط وإنما للوفديين جميعا.

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