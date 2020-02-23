أخبار مصر | نائب عن قرار "قرض الـ 20 بطة": لا يليق بالشباب وسيُقابل بالنقد والسخرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب عن قرار "قرض الـ 20 بطة": لا يليق بالشباب وسيُقابل بالنقد والسخرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أنه من المناسب أن يُقدم هذا القرض للسيدات المعيلات والأسر المحتاجة والمستحقة لهذا القرض وما أكثرهم في محافظة البحيرة، مشيرًا أن هذا المشروع ينبغي أن لا يقل عن 100 بطة كحد أدنى لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ولا يتم إرجاع القرض الدولة.
وأشار نائب البحيرة، إلي أن محافظة البحيرة بها 17 مركز ومدينة، فإذا ساهم في تمويل هذا المشروع 10 فقط من رجال الاعمال بالمحافظة سوف يستفيد ما يقرب من 5 الأف فرد محتاج.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أنه من باب اولي الاهتمام بالثروة الحيوانية التي تُعد مصدر هام للدخل والمحافظة عليها وعدم بيع العجول الصغيرة التي تُذبح وهيا عمرها أيام، لافتًا أن الثروة الحيوانية في مصر مُعرضة إلي الانقراض بعد سنوات قليلة إذا استمر إهمالها بهذا الشكل.