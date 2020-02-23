أخبار مصر | نائب عن قرار "قرض الـ 20 بطة": لا يليق بالشباب وسيُقابل بالنقد والسخرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب عن قرار "قرض الـ 20 بطة": لا يليق بالشباب وسيُقابل بالنقد والسخرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، قرار اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بمنح كل شاب قرضًا بعدد 20 بطة مع تحمل نفقاتهم لمدة ثلاثة أشهر، قائلًا "إن هذا القرار لا يليق بمستوى الشباب وسيُقابل بالنقد والسخرية، متعجبًا كيف للشباب خريجي الجامعات والمؤهلات العليا أن يعملوا في تربية البط وماذا ستكون نظرتهم لأنفسهم ونظرة المجتمع لهم؟".

وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أنه من المناسب أن يُقدم هذا القرض للسيدات المعيلات والأسر المحتاجة والمستحقة لهذا القرض وما أكثرهم في محافظة البحيرة، مشيرًا أن هذا المشروع ينبغي أن لا يقل عن 100 بطة كحد أدنى لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ولا يتم إرجاع القرض الدولة.

وأشار نائب البحيرة، إلي أن محافظة البحيرة بها 17 مركز ومدينة، فإذا ساهم في تمويل هذا المشروع 10 فقط من رجال الاعمال بالمحافظة سوف يستفيد ما يقرب من 5 الأف فرد محتاج.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أنه من باب اولي الاهتمام بالثروة الحيوانية التي تُعد مصدر هام للدخل والمحافظة عليها وعدم بيع العجول الصغيرة التي تُذبح وهيا عمرها أيام، لافتًا أن الثروة الحيوانية في مصر مُعرضة إلي الانقراض بعد سنوات قليلة إذا استمر إهمالها بهذا الشكل.