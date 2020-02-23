شكرا لقرائتكم خبر عن جابر نصار: السلفيون أخطر من الإخوان.. والحياة السياسية بحاجة لدماء جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، إن السياسة في مصر أشبه بالجمعيات الأهلية، مضيفا أن الحياة السياسية في الدولة لابد من ضخ دماء جديدة، وهناك مشكلة حقيقة في الأحزاب وأغلب الأحزاب لاتعى بالفكر السياسى، والدولة تقبل على انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن الحزب السياسى يقاس تأثيره في الواقع السياسى في الدولة المصرية، ولازالت الأحزاب ليست صناعة شعبية، وهذا حالة الأحزاب السياسية منذ نشأت الأحزاب في مصر.

وأضاف نصار، خلال لقاءه مع خالد أبوبكر عبر برنامجه كل يوم المذاع على قناة «on»، أن هناك كانت مخالفات في الدستور المصرى وكان أهمها رصد ميزانية التعليم والصحة، ليست واقعية، واليوم كان يجب ان يكون هناك شفافية في النسبة كام والنقص يأتي من أين.

وتابع جابر نصار، أن الإعلام المصرى بدأ في التطور، ونجتاح إلى المزيد من فتح الآراء الحرة والتي لا تنال منها ولا تهدمها، مضيفا أن السلفيين أخطر من الإخوان، وذلك لأن السلفيين لديهم فكر ممكن تدحرج لأى حد، يعمل بها في أي وقت كارثة.