أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار.. منها "وزير الأوقاف: من قتل أثناء حماية الآثار أو تأمين السائحين فهو شهيد، التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات، السياحة والآثار: زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر دليل على استقرار البلاد، وزيرة الصحة: 579 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.. صور وزير السياحة يزور الأكروبول للاستفادة من خبرات اليونان فى حفظ الآثار. Advertisements

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