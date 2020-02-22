شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بين حلمي بكر ومغني «بنت الجيران» على الهواء: «مش عايز أعمل جناية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مشادة كلامية بين الملحن حلمي بكر والمطرب عمر كمال على الهواء أثناء حديثهما عن أغاني المهرجانات، وهدد «بكر» بترك الاستوديو بسبب سؤال عن محمد رمضان.

وقال عمر كمال، إن محمد رمضان جيد ولكنه مؤدٍ للأغاني وليس مطربا، مضيفا أنه «لابد من وجود لون من الأغاني زي المهرجانات في الشارع لأن له جمهور».

وأوضح «عمر كمال» أن المهرجان أغنية خفيفة قريبة من الشعبي بها طاقة وكلام معبر عن الشارع، لافتا إلى أن المهرجان أصبح متواجدا في كل الأفراح والمناسبات في المجتمع المصري.

ووجه «عمر كمال» حديثه للموسيقار حلمي بكر: «حضراتكم معترضين على الكلمات ولا معترضين على المهرجانات».

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من جانبه، انفعل الموسيقار حلمي بكر قائلًا: «الكلام اللي بيتقال ده مسمعهوش هنا، وأنا مش عايز أعمل جناية هنا، يبقى أنا كده مش ملحن أو مطرب، إيه الجهل اللي إحنا فيه ده».

وأكد «حلمي بكر»: «أنا راجل معنديش فلوس ولا الكلام ده، ولكن أنا رجل عندي كرامة ورصيد من اللي ربوني قبل كده، وأرفض ما يقال في أغاني المهرجانات، يا جمهور ياللي قاعد في البيوت عجبكم اللي بيحصل ده».

وهاجم حلمي بكر الفنان الشعبي عمر كمال، قائلًا بعد أن اعترف كمال بأنه حاصل على دبلوم صناعي: «إزاي نقابة الموسيقيين قامت بالموافقة على دخولك النقابة وأنت حاصل على دبلوم فقط».

وأضاف: «لابد أن يكون هناك تحقيق موسع داخل النقابة حول دخول هؤلاء الأعضاء للنقابة».