شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الاتحاد الأفريقي: الإرهاب في أفريقيا مازال ينتشر ويزعزع استقرار العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، السبت، كلمةً في ورشة عمل تحت عنوان حول الوجه المتغير للإرهاب والتطرف «ردود فعل عملية»، والتي نظمتها الحكومة الكينية في العاصمة نيروبي وحضرها سفراء وفود دول من الأمم المتحدة بنيويورك، ومنظمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

وبدأت السفيرة في كلمتها ببعض الإحصاءات من مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2017، أن أحداث القتل جراء الإرهاب على مستوى العالم، وقعت 95% منها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وفي تقرير آخر نُشر في ديسمبر 2019، انخفض إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب للعام الرابع على التوالي في عام 2018، حيث انخفض بنسبة 15.2% إلى 15952 وفاة. مع إشارة إلى التحسن في تسعة من البلدان العشرة الأكثر تضررا من الإرهاب.

ومع ذلك، فقد تمت الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد الوفيات، إلا أن عدد البلدان المتأثرة بالإرهاب لا يزال مرتفعًا، حيث سجلت 71 دولة ما لا يقل عن وفاة واحدة بسبب الإرهاب في عام 2018. وهذا هو ثاني أعلى رقم منذ عام 2002 ومازال، ووقعت 93% من الوفيات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأظهر مؤشر الإرهاب العالمي أن 21 دولة في أفريقيا تحسنت، وحدث تدهور في 17 دولة.

وأشارت السفيرة إلى أن هذه البيانات الإحصائية توضح أن تهديد الإرهاب في أفريقيا ما زال ينتشر ويزعزع استقرار العالم.

في العقد الماضي، تم تشكيل التهديد الإرهابي في أفريقيا من خلال أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، وبوكو حرام، وحركة الشباب، واللورد. جيش المقاومة (جيش الرب للمقاومة).

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وأكدت أن بعض الدول تجد صعوبة بالغة في الموازنة بين حقوق الإنسان الأساسية وتدابير مكافحة الإرهاب ومع ذلك، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح بفرض قيود على بعض الحقوق، وفي مجموعة محدودة للغاية من الظروف الاستثنائية، لاستثناء بعض أحكام حقوق الإنسان. يُصمم هذان النوعان من القيود على وجه التحديد لتزويد الدول بالمرونة اللازمة للتعامل مع الظروف الاستثنائية شريطة استيفاء عدة شروط امتثالًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالإطار القانوني الدولي ومناهضة الإرهاب وحقوق الإنسان، يحب أن تلقي الضوء على ما نقوم به على مستوى الاتحاد الإفريقي، وأن تذكر جانبًا واحدًا من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي يسمح بإمكانية الانتقاص من أحكامها في ظروف استثنائية ولوقت مؤقت.

وأضافت أن الاتحاد الأفريقي قام بتنظيم مؤتمر مكافحة الإرهاب في الجزائر العاصمة، وفي عام 2002، تم إنشاء المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب واعتمد إعلان الاتحاد الأفريقي بشأن منع ومكافحة الإرهاب في أفريقيا، والذي أظهر مكافحة الإرهاب.

وأكدت أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الإرهاب تنص على وجه التحديد على أنه لا يمكن للدول أن تنتقص من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وبالتالي، فإن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) لا يحتوي على بند خاص بالقيود مشابه لما ورد في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).

وبدلاً من ذلك، يشير الميثاق في قسم «الواجبات» إلى أن «حقوق وحريات كل فرد تُمارس مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الآخرين، والأمن الجماعي، والأخلاق، والمصالح المشتركة»، لذلك توجد «الأسباب المشروعة الوحيدة لقيود حقوق وحريات الميثاق الأفريقي» في المادة 27.2، ويجب أن يكون «تبرير التقييدات متناسباً بشكل صارم مع المزايا التي تتبعها».

وأشارت إلى أن الميثاق الأفريقي في الظروف الاستثنائية التي يُسمح فيها بالحد من بعض الحقوق لأغراض مشروعة ومحددة بخلاف حالات الطوارئ، وتطبيق مبدئي الضرورة والتناسب. يجب أن تكون التدابير المتخذة مناسبة وأقل تدخلاً ممكنًا لتحقيق هدفها ويجب ألا يتم تقييد حرية التصرف الممنوحة لسلطات معينة.

وأضافت أنه على أساس المادة 45 (1) (ب) من الميثاق الأفريقي، وضعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المبادئ والخطوط التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والشعوب أثناء مكافحة الإرهاب في أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت اللجنة، من جانبها، القرار 88 (2005) بشأن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في مكافحة الإرهاب، الذي أكد من جديد أن «الدول الأفريقية يجب أن تضمن الامتثال التام للتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، بالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.

وعلقت السفيرة في نهاية كلمتها أنه «ربما لأنني محامٍ، ركزت على القانون، لكن التحدي كان، وسيظل، حول كيفية تحويل الكلمات إلى أفعال ... فالقواعد مهمة لتحديد معالم الارتباطات بين قوات الدولة والإرهابيين، ولكن ... من الناحية العملية، قد يكون من الصعب تطبيق مثل هذه القواعد على أرض المعركة فالجانب الوحيد المهم هو ضمان قيام الدول بتدريب قواتها على هذه القواعد ومحاولة مساءلتها بمجرد العثور على أي انتهاكات لقواعد حقوق الإنسان، ومن السهل القول بذلك ولكن من الصعب الالتزام به والقيام بمتطلبات قواعده ولكن علينا أن نستمر في المحاولة».

حضر الاجتماعات وزيرة دفاع كينيا، مونيكا جوما، ووزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو، والسفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في إثيوبيا.