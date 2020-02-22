شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مبارك وعلاء وجمال «اتبهدلوا» ولم يُخطئوا في شيء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التهنئة على الهواء لجمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حصولهما على حكم البراءة في قضية التلاعب بالبورصة.
وتابع منصور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جمال علاء ومبارك «اتبهدلوا» رغم أنهما لم يخطئا في شيء، وكذلك والدهما «اتبهدل» وتمت السخرية منه.
وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه التقى معهما في السجن في قضية موقعة الجمل التي لم يكن فيها من الأساس، مضيفًا أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه مرتين ولكن يتم حذف اسمه من كشف المعفو عنهم.
وأوضح منصور أنه بعدما تمت إزالة اسمه من كشف المعفو عنهم للمرة الثانية وكانت في شهر رمضان «قولت مش هصلي وأصوم تاني لأني لما التزمت في الصلاة والصوم إيه اللي بيحصلي بعدما كنت رئيس نادي وعضو مجلس نواب»، معلقا «دا شيطان طبعا»، وموسى يرد: «دا سحر».
وأوضح منصور أنه بعدما تناول الإفطار في رمضان وصلى المغرب نظر للسماء وقال «يارب اللي جابوني هنا أشوفهم هنا»، مشيرًا إلى أن الأيام دارت وتحققت دعوته.
وأكد رئيس نادي الزمالك أن جمال وعلاء، نجلي الرئيس مبارك، وحبيب العادلي كانوا يتعاملون باحترام وتواضع مع الجميع داخل السجن.
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