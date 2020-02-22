شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يناشد الدولة إقامة وإنشاء مراكز تجارية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تواجه أعباءً لا أول لها ولا آخر، ويجب تشجيع الاستثمار المحلي قبل الدعوة للاستثمار الخارجي والأجنبي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي.

وأضاف «فهمي» أنه يجب أن تكون هناك مراكز تجارية ومعارض في كل محافظات مصر من أجل التسويق للسلع والمنتجات، «كل مجموعة في المحافظة تعمل مركز تجاري ينشط حركة المبيعات داخل المحافظة، فيه شركات عملت استثمار دون أي تكلفة زي شركتي أوبر وكريم رغم كونها لا تمتلك سيارة واحدة، عاوزين نخلق من كل محافظة مركز تجاري».

وتابع :«يجب تطبيق ذلك على أرض الواقع، لازم المعارض تبقى موجودة في كل مكان، التجارة الداخلية في مصر عالية، مفيش حاجة اسمها فيه تضخم والركود، بعمل زيادة الإنفاق وحجم التسويق عالي، معدلات البطالة انخفضت».