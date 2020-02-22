شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم المعرض الأول للمنتجات الخشبية في «هندسة طنطا» الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود زكي، عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، تنظيم وحدة الورش الإنتاجية بالكلية المعرض الأول للمنتجات الخشبية، تفعيلاً لدور البحث العلمي في سد الفجوة بين الاحتياجات والمنتجات، وتعزيزاً لمفهوم اقتصاديات المعرفة في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «زكي»، في تصريحات صحفية، السبت، إن المعرض يُقام بمقر الكلية بسبرباي، الإثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 30 منتجًا خشبيًا من إنتاج وحدة الورش الإنتاجية، إلى جانب منتجات خشب الأرز البلاستيكي الذي تنفرد بصناعته كلية الهندسة بالجامعة، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» للاهتمام بالرقعة الخضراء وعدم قطع الأشجار.

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وأوضح أن الخشب البلاستيكي هو أحد البدائل المتوقع استخدامها كبديل للخشب بهدف تقليل فجوة الواردات والمساهمة في الحد من مشكلة حرق قش الأرز، وتعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية والزراعية عديمة القيمة، حيث نجح فريق بحثي بكلية الهندسة ضم كلا من الدكتور أحمد القصاص والدكتور نادر نبيل والمهندس محمد نور في فصل عنصر «السيلكا» من قش الأرز لأول مرة، وهو الأمر المعقد الذي منع حدوث أي نجاحات سابقة في هذا الشأن نظرًا لصعوبة عمليات فصل «السيلكا» من القش.

وأكد عميد الكلية أن إنتاج هذا الخشب محليا في مصر يوفر للدولة 22 مليار جنيه من فاتورة استيراد الأخشاب سنويا، ما يساهم في التخلص من 40 مليون طن من مخلفات البلاستيك سنويًا، فضلا عن زيادة القيمة المضافة لمنتجات تدوير القمامة من البلاستيك ودعم الاقتصاد المستدام، مشيراً إلى أنه أقل تكلفة وأطول عمرا ومقاوم للعوامل الجوية وأهم مميزاته مقاومة الحريق وعدم امتصاص المياه وإمكانية إعادة استخدامه بالتصنيع.

وأضاف أن وحدة الورش الإنتاجية تتولى تنفيذ الأعمـال الإنتاجية والابتكارات المتميزة في مجال صناعة الأخشاب داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب أعمال الكريتال وأعمال الصاج وأعمال الألوميتال وأعمال الحدادة واللحام وتشغيل المعادن، وصيانة الأجهزة والمعدات، فضلا عن الإسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وهو ما يوفر الدخل للجامعة.