شكرا لقرائتكم خبر عن الإبراشي عن استضافته لمحمد رمضان: كل الشخصيات قابلة للحوار حتى الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة»، على الانتقادات التي طالته بسبب الإعلان عن استضافة الفنان محمد رمضان، مؤكدا أنهم فوجئوا بالهجوم الشديد على البرنامج منذ الإعلان عن استضافة رمضان، وأنهم يحترمون كل وجهات النظر برحابة صدر، سواء المؤيدون أو المعارضون، لكن في نفس الوقت يجب التأكيد على أن كل الموضوعات قابلة للنقاش والتحاور.

وأضاف «الإبراشي» أن كل الشخصيات قابلة للحوار، حتى الإرهابيين، موضحا أنه بالرجوع لتاريخ التليفزيون المصري سنجد حوارات مع إرهابيين وجواسيس، وشخصيات إجرامية، وهذا دليل واضح على أن الإعلام يتناقش مع كل الفئات والشخصيات، ويطرح كل وجهات النظر، لذلك كان من المهم أن يتم التحاور مع محمد رمضان في هذا التوقيت.