شكرا لقرائتكم خبر عن الديب: «التلاعب في البورصة» بها 9 متهمين.. لكن لم يُحبس إلا علاء وجمال مبارك فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحامي فريد الديب، إن قضية التلاعب في البورصة قُدم فيها 9 متهمين، ولم يُحبس فيها سوى علاء وجمال مبارك فقط.

وأضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قضية التلاعب في البورصة قدمت إلى محكمة الجنايات في 30 مايو 2011 قبل موعد جلسة المحكمة الأولى في قضية القرن بأربعة أيام، قائلا: «هذا التاريخ مقصود».

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وأشار إلى أن الحكم عندما صدر في يونيو 2012 قضى ببراءة جمال وعلاء مبارك في قضية القرن، كاشفا أن قضية التلاعب في البورصة هي الأخيرة التي ينظرها القضاء ضد جمال وعلاء.

وتابع أنه التزم الصمت خلال 9 سنوات في قضية التلاعب بالبورصة، لأنها كانت مازالت منظورة أمام القضاء.

وأكد فريد الديب أن قضية التلاعب في البورصة كان المستهدف منهما علاء وجمال مبارك واستمرا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية عامين ونصف العام.