شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يكشف السبب وراء عدم انخفاض الأسعار بعد هبوط الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن غالبية التجار للأسف الشديد عندما يزيد سعر الدولار يقومون برفع أسعار المنتجات، ولا يقومون بتخفيضها عند نزول وهبوط الدولار أمام الجنيه المصري، «لما ييجي الدولار ينزل تلاقي التجار متمسكين بالسعر».

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وأضاف «الجوهري»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، أن التجار يتخوفون هم الآخرون من ارتفاع الدولار مرة أخرى، وبالتالي لا يقومون بخفض أسعار السلع الخاصة بهم، ويتحججون بـ «سيتم هبوط الأسعار عندما تنفد الكمية التي تم شراؤها بالسعر المرتفع».

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك للأسف الشديد ممارسات احتكارية من قبل التجار، حيث يقوم البعض من التجار بملء المخازن لديهم وخاصة في السلع المعمرة حتى تنقص في الأسواق وبعد ذلك يقومون ببيعها بأسعار عالية، موضحًا أنه رغم هبوط سعر الدولار إلا أن عدد المنتجات التي هبط سعرها وبشكل طفيف لا تتعدى الـ 5%.

وتابع: «المستوردون يُحاسَبون بالدولار الجمركي، ومع جشع التجار يكون هناك الركود التضخمي، يعني الدولار مينزلش، والسلع موجودة بوفرة بس سعرها عالي جدًا وبرضوا مفيش بيع أو شراء».