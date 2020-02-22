شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي عن لقائه مع مجدي يعقوب: «رهبة... ودخول للتاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفنان أحمد حلمي رسالة في حب جراح القلب العالمي مجدي يعقوب، معبرًا فيها عن حبه له، وشعوره بالرهبة عن مقابلته.

وقال حلمي، في حسابه على «فيس بوك»: «أخيرًا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا.. ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه».

وأردف: «إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانيه الشخص إلى قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ».