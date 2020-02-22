شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح «قسطرة مخية بالشريان السباتي» لشاب في «تعليمي طنطا»: استغرقت 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بالمستشفى التعليمي الجامعي في إجراء قسطرة مخية علاجية لغلق تمدد شرياني عملاق بالشريان السباتي الأيسر بالمخ لشاب من مدينة دمياط يبلغ من العمر 30 عاما.

وقال «السبع» في تصريحات صحفية، السبت، إن العملية استغرقت 3 ساعات، مؤكدًا أن هذا الأمر الذي يمثل تأكيداً إضافياً على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية.

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وقال الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، إن المستشفى تضم أفضل جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن حالة المريض مستقرة تماماً بعد إجراء القسطرة، وتوقف النزيف تحت الام العنكبوتية جراء التمدد الشرياني، مشيراً إلى أن القسطرة أجريت تحت إشراف الدكتور على سيف الدين أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب جامعه طنطا.

ضم الفريق الطبي الدكتور محمد نصر شداد أستاذ جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية ومدير وحدة القسطرة المخية، والدكتور أحمد الشرقاوي مدرس جراحه المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتور محمد على مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية، كما ضم الفريق أطباء آخرون تحت التدريب من خارج الجامعة بوحدة القسطرة المخية بالمستشفي التعليمي، وهم الدكتور محمد الشاذلي مدرس جراحة المخ والاعصاب بكلية الطب القصر العيني، والدكتور محمود الخولي مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بطب الأزهر بدمياط، والدكتور أيمن الكيلاني زميل بهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة.

وأضاف «سليم» أن قسم التخدير نجح في تخدير الحالة وإفاقتها وخروجها إلى سرير سابق التجهيز بالعناية المركزة الجراحية بالمستشفى التعليمي بعد إجراء العملية، وضم فريق التخدير الدكتور سعد محرم مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، ووجه «سليم» الشكر لطاقم التمريض والعناية المركزة والذي ضم تهاني صليب، وفاتن فريد، وعلياء الشحات.