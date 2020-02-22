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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدًا

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه سيتم غدًا الأحد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1441هـ.

وقالت دار الإفتاء المصرية: «سيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة بعد المغرب.. تابعونا..اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان».

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