شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الديب يكشف أسباب صمته عن الحديث في «التلاعب بالبورصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق المحامي فريد الديب، على حكم براءة علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب في البورصة»، إن القضية رُفعت في شهر مايو 2011.

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وأكد «الديب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه التزم الصمت في الحديث عن قضية التلاعب في البورصة لأنه ليس من الصحيح التحدث عن قضية منظورة أمام المحكمة، بحسب رأيه.

وتابع :«بدأت التحقيقات في القضية بطريقة كوميدية مثل مسرحية شاهد مشفش حاجة، ولا علاقة لجمال وعلاء مبارك بالقضية، وبدأ التحقيق في القضية لحبس جمال وعلاء مبارك، وتم حبسهما على ذمة القضية عامين ونصف».

وأكمل فريد الديب:«تم اتهام جمال مبارك بسرقة 75 طن ذهب من خزنة البنك المركزي المصري ووضعها في طائرة خاصة سافر بها امريكا وأودعها في البنك المركزي الأمريكي»