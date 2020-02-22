شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن 14 منطقة في أبوتيج بأسيوط «لإجراء أعمال الصيانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج، السبت، قطع التيار الكهربائي عن 14 منطقة بالمركز، لإنهاء أعمال الصيانة على مدار يومين.

وقال يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيتم أعمال الصيانة لبعض الخطوط بالمركز، مما يترتب عليه قطع الكهرباء عن قرية النخيلة بالكامل غداً الأحد، كما أنه سيتم قطع الكهرباء عن محطة مرشحات أبوتيج وقرية المسعودي بالكامل والكوم الأحمر وغرب السكة بأبوتيج والحماصلة ومجمعة بالنخيلة ونزله دوينة والشيخ راجح ودوينة غرب ومنطقه المساعيد ومحطة صرف بني سميع وبني سميع البلد وعزبة عيسي، وذلك بعد غد الإثنين، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية ظهراً.

وأوضح «يسري» أنه تم التنبيه على كل المخابز البلدية والمصالح والوحدات الصحية لعمل التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتها خلال فترة فصل التيار الكهربائي حتى لا يتضرر المواطنون.