شكرا لقرائتكم خبر عن «بسبب النظافة».. محافظ المنوفية يستبعد رئيس سرس الليان ومدير المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، استبعاد عبدالحميد أبوالعزم، رئيس مدينة سرس الليان، من مهام منصبه، وتكليفه بالعمل مدير عام منطقة قويسنا الصناعية.

كما قرر المحافظ تكليف هناء عقيلة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، عقب جولته المفاجئة، التي لاحظ خلالها تدني مستوى النظافة بشوارع المدينة.

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كما قرر المحافظ تكليف مروة زهران، مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، بالعمل نائبًا لمدينة سرس الليان.

وقرر إلغاء تكليف الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان العام، وتكليف الدكتور محمود صبرى للعمل بدلاً منه مديرًا للمستشفى لمدة 3 أشهر، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، لتدنى مستوى جودة الخدمة الطبية وسوء الحالة العامة لنظافة المستشفى.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط المنظومة الصحية على مستوى المحافظة ودعمها بكل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، والدفع بالكوادر القادرة على إنجاز المهام والارتقاء بمستوى الخدمات.