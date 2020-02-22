شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة البابا تواضروس للأكاديمية البحرية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، يرافقه الأنبا بافلي، أسقف كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف كنائس غرب.

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واستقبل البابا لدى وصوله الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تبادل الطرفان الهدايا، حيث أهدى البابا تواضروس رئيس الأكاديمية أيقونة العائلة المقدسة، فيما رد الأخير بمجسم للبحرية.

وفور وصول البابا للأكاديمية، كتب كلمة في سجل كبار الزوار بمقر الأكاديمية، وألقي كلمة مقتضبة أمام قيادات وطلاب الأكاديمية بينهم عددًا من أساتذة الأكاديمية وما يزيد على ٤٠٠ من طلابها.

وألقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية كلمة ترحيبية أكد فيها على سعادته وطاقم الأكاديمية بزيارة قداسة البابا للأكاديمية، ثم ألقى قداسته على الحاضرين كلمة بعنوان «كل منا يحتاج إلى الآخر».

البابا تواضروس الثاني يزور أكاديمية النقل البحرى

البابا تواضروس الثاني يزور أكاديمية النقل البحرى

البابا تواضروس الثاني يزور أكاديمية النقل البحرى

البابا تواضروس الثاني يزور أكاديمية النقل البحرى