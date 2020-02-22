شكرا لقرائتكم خبر عن «وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ».. خالد الجندي يوضح حكم تربية الكلاب في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الآية القرآنية «وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» تفيد بعدم جواز اصطحاب الإنسان للكلب في المكان الذي يعيش فيه.

وأضاف «الجندي»، أثناء تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن «اجتماع الإنسان والكلب في بيت واحد وعلى سرير واحد، وتربية الكلاب داخل البيوت، أمر مخالف لما عليه عموم جمهور الأمة»، لافتًا إلى أن طهارة الكلب ونجاسته أمر مختلف.

وأشار إلى أن «تربية الكلب داخل البيت أمر خاطئ وغير مقبول ويتطلب فهمًا لكرامة الإنسان»، موضحًا أن كلمة «الوصيد» في الآية القرآنية تعني عتبة الباب وليس وجود الكلب داخل الكهف مع الأشخاص.