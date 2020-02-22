مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات الرياضية المقامة بمصر ومن بينها مشروع الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر تأتي تجسيداً واقعياً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التوسع في إقامة المنشآت الرياضية المتكاملة، التي تتيح مناخًا مواتياً لرعاية طاقات أبنائنا من الشباب، وتحفيز مواهبهم في المجالات الرياضية، إلى جانب إتاحة التجهيزات اللازمة لإستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية المهمة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والمقرر لها أن تستضيف فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على التنفيذ.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الوزير لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا في المشروع الجديد الذي يشمل الصالة المغطاة، والمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة اليد، ومقر أكاديمية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ومكتبا للاتحاد الدولي.

بدوره، أوضح وزير الشباب أن الصالة المغطاة الدولية الجديدة المجهزة بأحدث التجهيزات، على مساحة نحو 32 ألف متر مربع ستضم مقصورة كبار الزوار وقاعة لإقامة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة للإعلاميين، وكبائن للتعليق، و4500 مقعد للمتفرجين، كما تضم 40 غرفة فندقية و16 جناحا فندقيا وشاشة عرض فيديو وغرفا اللاعبين وصالة تدريب وتسخين وناديا صحيا للمنتخبات وجمانيزوم كامل وقاعات اجتماعات للدارسين وغرف إقامة على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن الصالة تضم ملعبا رئيسيا وقاعة مؤتمرات وغرفة البث والإشارة وغرفة تغيير ملابس الحكام، وناديا صحيا(حمام سباحة-ساونا-جاكوزي-جيم )، ومكاتب ادارية، ومدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ومنطقة لقاء اللاعبين والإعلاميين، ومدخل كبار الزوار، واستوديو تحليلي، وملعب الاحماء، وعرض الوزير تجهيزات الصالة أيضاً والتي تضم أحدث أنظمة للصوت وأحدث وسائل الإضاءة العالمية ونظام البوابات الإلكترونية، وتتوفر كافة خدمات الجمهور من مطاعم وحمامات على أعلى مستوى.

Advertisements

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة حتى يتسنى للاتحاد الدولي لكرة اليد تسلم المباني قبل موعد إقامة البطولة بمدة كافية، وهو ما استجاب له مسؤولو المشروع إذ من المقرر تسليم المشروع قبل أكتوبر 2020.

من جهة أخرى، وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشروع (النادي The Club) بمدينة السادس من أكتوبر، يُرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو التنفيذ، وجه بضرورة تنفيذ نماذج مماثلة من مشروع النادي في عدد من المحافظات وذلك لتعميم الاستفادة من مثل هذه المشروعات المهمة، التي سيكون لها عظيم الأثر على شبابنا من الناحية الاجتماعية والرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشروع (النادي The Club) هو أول اسم تجاري يتبع الحكومة وتحديداً وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر، ويٌدار بفكر القطاع الخاص، وذلك وفق رؤية مستقبلية تستهدف افتتاح فروع مُتتالية تحت نفس الاسم التجاري، وتعميم الفكرة في عدة محافظات، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى: تضم فروع أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة، ثم المرحلة الثانية، وتضم: فروع بورسعيد، وأسوان، والأقصر.

وأوضح الوزير أن الفرع الأول لمشروع (النادي The Club) الذي قارب الانتهاء منه في مدينة السادس من أكتوبر، تبلغ مساحته نحو 19 فداناً، وتحديداً نحو 80 ألف متر مربع، ويقع على طريق وصلة دهشور، في المسافة الواصلة ما بين طريق الواحات وميدان جهينة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 604 ملايين جنيه، وتبلغ الطاقة المخطط أن يستوعبها المشروع 20 ألف عضوية.

وحول إدارة المشروع، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه سيتم إسناد إدارة المشروع لشركة متخصصة، ويشرف على الإدارة مجلس أمناء معين من قبل وزير الشباب والرياضة .. موضحا أن المشروع هو عبارة عن مدينة رياضية مُتكاملة، تضم 14 ملعباً، منها 4 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و4 ملاعب متعددة، و4 ملاعب تنس أرضي، و6 ملاعب لألعاب النزال المُختلفة، وصالة جمباز دولية، وصالة لرياضة الإسكواش بها 5 ملاعب، ومجمع حمامات سباحة منها حمام أوليمبي، وصالة اللياقة البدنية " جيم "، وتراك للمشي، ومنطقة للخدمات تضم فروع البنوك، بالإضافة إلى مجموعة محلات تجارية داخلية وخارجية.